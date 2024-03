ଦେଶ ଛାଡ଼ି USA ପାଇଁ ଖେଳିବେ ଏହି ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର: ଟି-୨୦ ଦଳରେ ମିଳିଲା ସୁଯୋଗ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କ୍ରିକେଟକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ କ୍ରେଜ ଏବେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ୟା ଭିତରେ ଆଇପିଏଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲିଗ୍ ଯୁବ ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ସହ ଅନେକ ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଲଟିଛି । ସେହିପରି ଆମେରିକା କାନାଡ଼ା ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର । ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର କୋରୀ ଆଣ୍ଡରସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି । ଏବେ ଆମେରିକା ପାଇଁ ଟି-୨୦ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡରସନ୍ । କାନାଡ଼ା ବିପକ୍ଷ ୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ଦଳରେ ଆଣ୍ଡରସନ୍ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ।

ଏହି ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଆମେରିକା ନିଜର ୧୫ ସଦସ୍ୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏଥିରେ ଆଣ୍ଡରସନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବାବେଳେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଛାଡିବା ପରେ ଆମେରିକାକୁ ଆସିଥିବା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଚାନ୍ଦଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଉନ୍ମୁକ୍ଟ ଟି -୨୦ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଟି -୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦଳରେ ଆଣ୍ଡରସନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ତାଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଟି -୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୪ ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରେ । ଏହି ବିଶ୍ୱକପରେ ଆମେରିକା ଦଳ ପାଇଁ ଆଣ୍ଡସନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

COREY ANDERSON IS BACK. HE'S PLAYING FOR USA 🇺🇲♥️

Former New Zealand all-rounder has been named in USA's squad for the T20I series against Canada. He's set to play the T20 World Cup for USA. He's in line to play against Pakistan in Texas 🇵🇰🔥 pic.twitter.com/wkOYvb8v3F

