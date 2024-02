ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଥାନାରେ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ଘଟଣାରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ 

ଥାନେ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଥାନେ ଜିଲ୍ଲାର ଉଲହାସନଗରରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଗଣପତ ଗାଇକୱାଡଙ୍କୁ ଶିବସେନାର ଜଣେ ନେତା ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଶିବସେନା (ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଗୋଷ୍ଠୀ) ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ଶାସକ ମେଣ୍ଟ ରାଜ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲରାଜକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଥାନେ ଡିସିପି ସୁଧାକର ପଠାରେ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି, ମହେଶ ଗାଇକୱାଡ ଏବଂ ଗଣପତ ଗାଇକୱାଡଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଥିଲା। ମହେଶ ଗାଇକୱାଡ ଥାନାକୁ ଆସି ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବାରୁ ଗଣପତ ଗାଇକୱାଡ଼ ମହେଶ ଗାଇକୱାଡ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ୨ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।

କ’ଣ କହିଲା ଶିବସେନା ?

ଶିବସେନା (ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଗୋଷ୍ଠୀ) ନେତା ଆନନ୍ଦ ଦୁବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଏଏନଆଇ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଗଣପତ ଗାଇକୱାଡ ଶିବସେନାର ସିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀର ନେତା ମହେଶ ଗାଇକୱାଡଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିଥିଲେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଥାନେ ଜିଲ୍ଲା ନିକଟସ୍ଥ ଉଲ୍ହାସନଗରରେ ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଥାନା ଭିତରେ ଆଉ କେଉଁଠି ଗୁଳିବିନିମୟ ହୋଇନାହିଁ। ଗୁଳିଚାଳକ ଆଉ କେହି ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ବିଜେପି ନେତା ଗଣପତ ଗାଇକୱାଡ । ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି ସେ ଆଉ କେହି ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ଶିବସେନାର ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର। “କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କିପରି ଜଙ୍ଗଲରାଜ ରେ ପରିଣତ କରାଯାଉଛି । ଏହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଯେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଜଣେ ବିଧାୟକ ଗୁଳି ଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଗୁଳି କରାଯାଉଛି, କିଏ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି?

#WATCH | On Ulhasnagar firing incident, Shiv Sena (UBT) leader Anand Dubey says, " This firing has taken place inside the Police station. The one who opened fire was BJP MLA Ganpat Gaikwad, the one who was shot at was Shiv Sena Shinde Faction leader Mahesh Gaikwad. It is… https://t.co/TUSbgwzleg pic.twitter.com/yWfxpT1t4V

