ମୋଦୀଙ୍କ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବଣ୍ଟନ ବୟାନ ଉପରେ ଏପରି କହିଲେ ଓୱେସି; ‘ତୁମର ମଧ୍ୟ ୬ଭାଇ ଅଛନ୍ତି’

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପୂର୍ବରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସାଂସଦ ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱେସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ସୋମବାର ବିହାରର ଡାଗରୁଆଠାରେ ଏଆଇଏମ୍ଆଇଏମ୍ ମୁଖ୍ୟ କହିଥିଲେ- “ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁସଲମାନମାନେ ବହୁତ ପିଲା ଜନ୍ମ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଅଟନ୍ତି । ପିଏମ ମୋଦି, ଆପଣ ଲମ୍ବା ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ । ଆମର ପ୍ରଜନନ ହାର ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କର ଛଅ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ଅମିତ ଶାହାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି । ରବିଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦଙ୍କର ୭ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି।”

ଓଓ୍ଵେସି ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି- “ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, ଆପଣ ଆମକୁ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ କେମିତି କହିଲେ? ଆପଣ ଦେଶକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, ଆପଣ କେତେ ମିଛ କହିବେ? ଆରବ ଏବଂ ଦୁବାଇ ଯାଇ ‘ୟା ହବିବି’ କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋଦୀ ଏଠାରେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।

ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱେସିଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ମାଷ୍ଟର ମୁଜାହିଦ ଆଲାମ ଏଠାରେ ଏନଡିଏରୁ ଜେଡିୟୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ସେ ଜିତିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନୃତ୍ୟ କରିବେ। ତୁମେ ତାକୁ ଜିତାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ୨୦୦୨ରେ ଗୁଜରାଟରେ ଦଙ୍ଗା ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସେଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଗୁଜରାଟରେ ମୁସଲମାନ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ନୁହଁନ୍ତି। ଏହି ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏବଂ ଆମେ କାହାର ଦାସ ନୁହଁ।”

