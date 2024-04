(Video) ‘ଆବୁଧାବିରେ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେବାରୁ ରାଗିଗଲେ ଆଲ୍ଲା’, ଦୁବାଇ ବନ୍ୟାକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନୀ କହିଲେ ଏହି କଥା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କିଛିଦିନ ହେବ ଦୁବାଇରେ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି। ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଓ ଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଅନେକ ସଂରକ୍ଷଣ କର୍ମୀ ଏହି ବନ୍ୟାକୁ ଶୁଷ୍କ ଜଳବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁବାଇର BAPS ସ୍ୱାମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସହିତ ଯୋଡିଛନ୍ତି। ଏକ ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡିଓରେ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁବାଇର ପଡୋଶୀ ଏମିରେଟ୍ ଆବୁଧାବିରେ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଫେବୃଆରୀ ୧୪ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଉଦଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା।

ବାସ୍ତବରେ, ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସର ଜଳବାୟୁ ଶୁଷ୍କ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ଜାତୀୟ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ୭୫ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତର ଏଠାରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ଏମିରେଟ୍ ଦୁବାଇରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କରି ଦେଇଛି।

ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁବାଇର ବନ୍ୟା ଐଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରତିଶୋଧର ପ୍ରକଟିକରଣ, କାରଣ BAPS ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଆଲ୍ଲା ରାଗିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁବାଇରେ ବର୍ଷା ଆଲ୍ଲାଙ୍କ କ୍ରୋଧର କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କାରଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ଦେଶରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ।

"…Prophet Muhammad was an idol breaker; hence, Allah punished Dubai for not following Sunnah…"

– Common Pakistani Islamist pic.twitter.com/5EqxK4GcKi

— Pakistan Untold (@pakistan_untold) April 22, 2024