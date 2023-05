Team Indiaକୁ ଲାଗିଲା ଶକ୍ତ ଝଟକା: ଦିନିକିଆରେ ଭାରତକୁ ଚକମା ଦେଲା ପାକିସ୍ତାନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମକୁ ଏକ ଦମଦାର ଝଟକା ଦେଇଛି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ବା ଆଇସିସି । ଭାରତକୁ ମାତ୍ ଦେଇ ଖୁବ ଆଗକୁ ବଢି ଯାଇଛି ଚିର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ ତଥା ପଡୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାକିସ୍ତାନ । ଆଇସିସି ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ସଦ୍ୟ ଦିନିକିଆ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଭାରତକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ । ରୋହିତ ସେନାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି । ତେବେ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ରିକେଟ ।

And still World No. 1 🌟

Australia retain the top spot in the @MRFWorldwide ICC Men's ODI Team Rankings after the annual update 🥇

✍: https://t.co/WC3uJQXZvN pic.twitter.com/RKKegnDV85

— ICC (@ICC) May 11, 2023