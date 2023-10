ବିଶ୍ୱକପର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରୁ ଖେଳାଳି ଆହତ: ୫ ସୁପରଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ଦଳରୁ ବାଦ୍!

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ-୨୦୨୩ । ପୂର୍ବ ସିଜନର ଦୁଇ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହାକୁମ୍ଭ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଚଳିତବର୍ଷର ବିଶ୍ୱକପ ମହାସମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ହିଁ ଆହତ ସମସ୍ୟା ଦଳ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି । ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳର ନିୟମିତ ଅଧିନାୟକ କେନ୍ ୱିଲିୟମସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦଳରୁ ବାଦ୍ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କ ସହିତ ମୋଟ୫ ଜଣ ସୁପରଷ୍ଟାର ଆଜିର ମ୍ୟାଚରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ।

ଇଂଲଣ୍ଡ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚରେ ୩ ଜଣ ଖେଳାଳି ଆହତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଦଳରୁ ନିଜ ସ୍ଥାନ ହରାଇଛନ୍ତି । ଏହି ତାଲିକାରେ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ, କେନ୍ ୱିଲିୟମସନ, ଟିମ୍ ସାଉଦୀ ଏବଂ ଲକି ଫର୍ଗସୁନ ଭଳି ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାଁ ସାମିଲ ରହିଛି । କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପର ଓପନିଙ୍ଗ ମ୍ୟାଚରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟସ୍ ଜିତି ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି । ତେବେ ଅଧିନାୟକ ଜୋସ ବଟଲରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟିମ୍ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ଜାରି ରଖିଛି । କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚରୁ ଅନେକ ସୁପରଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ୨୦୧୯ ବିଶ୍ୱକପର ଚମ୍ପିଆନ୍ ଖେଳାଳି ଆଜିର ମ୍ୟାଚରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି । କେନ୍ ୱିଲିୟମସନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ନେତୃତ୍ୱ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଟମ୍ ଲାଥମ । ସେପଟେ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବୋଲର ଟିମ ସାଉଦୀ, ଇସ୍ ସୋଢୀ ଏବଂ ଲକି ଫର୍ଗୁସନ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିନାହାନ୍ତି ।

A number of big names are all set to miss the @cricketworldcup opener 👀

Details 👉https://t.co/dToRJlv4rS#CWC23 #ENGvNZ pic.twitter.com/0KJf55hpLE

— ICC (@ICC) October 4, 2023