‘ବଡ ଧୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ନୀତିଶ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ହୋଇ ନ ଥିବ ପୁଣି ପଲଟିବେ’ ମୋ କଥାକୁ ଲେଖିକି ରଖ ବୋଲି କହିଲେ ପିକେ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜନୈତିକ ରଣନୀତିକାର ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ରବିବାର ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଉପରେ କଡା ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏକଦା ନୀତିଶଙ୍କ ନିକଟତର ଥିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ନୀତିଶ ମହାମେଣ୍ଟକୁ ଛାଡି ଏନଡିଏରେ ପୁଣି ସାମିଲ ହେବା ଓ ୯ମ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ନୀତିଶଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି କି ନୀତିଶ ବିହାର ଲୋକଙ୍କୁ ବୋକା ବନାଉଛନ୍ତି । ନୀତିଶ କୁମାର ଜଣେ ଧୂର୍ତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି । ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସହ ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟ ୨୦୨୫ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବ ନାହିଁ ଓ ଏଥିରେ କୌଣସି ଫରକ ପଡିବ ନାହିଁ କି ନୀତିଶ ଆଗକୁ କାହା ସହ ଆସିବେ । ସେ ପୁଣି ପଲଟିବେ ଓ ସେ ରାଜ୍ୟରେ କାହା ସହ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବେ ଏହା କେବଳ ଦେଖିବାର କଥା ।

#WATCH | Begusarai: On On JDU Chief Nitish Kumar resigning as the CM of Bihar and JD(U)-BJP alliance, Prashant Kishor, Poll Strategist says, "I have been saying this since starting that Nitish Kumar can swap anytime. This has become a part of his politics… He is a 'paltumaar'.… pic.twitter.com/V7LR9rcJ71

— ANI (@ANI) January 28, 2024