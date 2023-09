(Video) “ପୁଅ ସହ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ…” ସମୀର ୱାନଖେଡ଼େଙ୍କୁ ଶାହରୁଖଙ୍କ ଜବାବ: ଟ୍ୱିଟ ହେଉଛି ଭାଇରାଲ

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ମୁମ୍ବାଇ: ଖୁବଶୀଘ୍ର ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବଲିଉଡ କିଙ୍ଗ ଖାନ୍ ଶାହରୁଖଙ୍କ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ‘ଜୱାନ୍’ । ଶାହରୁଖଙ୍କ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ସବୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହାର ଟ୍ରେଲର ସାମନାକୁ ଆସିଛି । ୩ ମିନିଟର ଏହି ଟ୍ରେଲର ହିଁ ଭାରତର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଛି । ତେବେ ଏହି ଟ୍ରେଲରର ଶେଷରେ ଶାହରୁଖଙ୍କ ଡାଇଲଗ୍ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା ସାଉଁଟିଛି । ପୁଅ ଆର୍ଯ୍ୟନ ଖାନଙ୍କୁ ହୋଇଥିବା ଅସଦାଚରଣକୁ ନେଇ ଏହି ଡାଇଲଗ୍ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି । ଯାହା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଶାହରୁଖ ଏନସିବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସମୀର ୱାନଖେଡ଼େଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିବା କହୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ।

Of Justice & A Jawan.

Of Women & their Vengeance.

Of a Mother & A Son.

And of course, a lot of Fun!!!

Ready Ahhh!!!#JawanTrailer out now! #Jawan releasing worldwide on 7th September, 2023 in Hindi, Tamil & Telugu. pic.twitter.com/WwU95DJcK2

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) August 31, 2023