ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ସାର ଜାଡେଜା: ଶତକ ସହ ଦଳକୁ କଲେ ରୋୟଲ କମବ୍ୟାକ

ବର୍ମିଂହାମ: ରୋମାଞ୍ଚକର ମୋଡ ନେଉଛି ଇଂଲଣ୍ଡ-ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ । ଇଂଲଣ୍ଡର ଧମାକାଦାର ଆରମ୍ଭ ପରେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ କରିଛି କମବ୍ୟାକ । ଋଷଭ ପନ୍ତ ଏବଂ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ଦମଦାର ପାଳି ଏବେ ଭାରତକୁ ଦେଇଛି ମଜବୁତ ସ୍ଥିତି । ପ୍ରଥମେ ପନ୍ତଙ୍କ ଶତକ ପରେ ଏବେ ସାର ଜାଡେଜାଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ଦେକିବାକୁ ମିଳିଛି ଜବରଦସ୍ତ ସେଞ୍ଚୁରୀ । ଏହି ଶତକ ସହ ଦଳକୁ ପୁଣି ଥରେ ରୋୟଲ କମବ୍ୟାକ କରିଛନ୍ତି ଦଳର ବେଷ୍ଟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ।

ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ପରେ ଘଡିସନ୍ଧି ମୁହୂତ୍ତରେ ଆଉ ଏକ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା । ୧୮୩ ବଲରୁ ଧମାକାଦାର ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ସାର ଜାଡେଜା । ଆଘାତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ଆଇପିଏଲର ଶେଷ ଭାଗରୁ ବାଦ ପଡିଥିଲେ ଜାଡେଜା । ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ଫର୍ମକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଶତକ ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଏକ ପାଲଟା ଉତ୍ତର । ଆହତ ପରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ହିଁ ଶତକ ହାସଲ କରି ସେ ଦଳକୁ ପୁଣି ଏକ ଜବରଦସ୍ତ କମବ୍ୟାକ କରିଛନ୍ତି । ୧୩ଟି ଚୌକା ସହ ଜାଡେଜା ଏହି ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।

CENTURY for @imjadeja 👏👏

This is his third 💯 in Test cricket 👌👌

LIVE – https://t.co/LL20D1K7si #ENGvIND pic.twitter.com/10LrrWiuVB

— BCCI (@BCCI) July 2, 2022