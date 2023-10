(Video) Live ଟିଭିରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ରିପୋର୍ଟର, ସେହି ସମୟରେ ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ବୋମା ପକାଇଲା ଇସ୍ରାଏଲ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଏବଂ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି, ତେବେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଅନେକ ବିବ୍ରତ ଭିଡିଓ ଏବଂ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ଏକ ଅଲ ଜଜିରା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ, ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ହାମାସ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଗାଜାରୁ ଲାଇଭ୍ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ରିପୋର୍ଟଟିଙ୍ଗ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପଛରେ ଥିବା ବିଲଡିଂ ଉପରେ ବୋମାମାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା।

ଏହି ଭିଡିଓରେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଥିବା ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଟାୱାର ଉପରେ ବୋମା ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାପରେ ଖବରଦାତା ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା ବିଲଡିଂରୁ ବହୁ କଳା ଧୂଆଁ ଉଠିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ସମୟରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ବସିଥିବା ଅଲ ଜଜିରାର ଆଙ୍କର୍ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଭିଡିଓରେ ଟିଭି ଆଙ୍କର୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ଦୟାକରି କଭର ନିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ନିରାପଦରେ ଏହା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ, ତେବେ ସେଠାରେ କ’ଣ ଘଟୁଛି ଆପଣ ଆମକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ନିରାପଦରେ ଏହା କରିବାକୁ ସ୍ଥିତିରେ ନାହାଁନ୍ତି, ଦୟାକରି ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ।

A building behind Al Jazeera reporter bombed while she reports live from Gaza! #Gaza #Israel

pic.twitter.com/UFdGF0WQsW

— Ieshan Wani (@Ieshan_W) October 7, 2023