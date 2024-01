ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଶପଥ ନେଇଥିଲୁ ସେହିଠାରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି: ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଠାରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଆୟୋଜିତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସମାରୋହ ପରେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ଆତ୍ମା ଏଥିରେ ଏତେ ଖୁସି ଯେ ତାହା ବ୍ୟକ୍ତ କରିହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁଠାରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନିଆଯାଇଥିଲା ସେହିଠାରେ ଆଜି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି।

ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ କହିଛନ୍ତି, ‘ଲାଗୁଛି ଆମେ ତ୍ରେତା ଯୁଗକୁ ଫେରି ଆସିଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାମଭକ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଖୁସି ଓ ସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ରହିଛି। ଭାରତ ଏହି ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଏହି ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ପାଞ୍ଚ ଶତାବ୍ଦୀ ବିତିଗଲାଣି। ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଓ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିଥିଲା। ରାମ କାଜ ପାଇଁ ସବୁ ବର୍ଗ ନିଜକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି।

