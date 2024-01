ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା-ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ; ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବୁଲନ୍ଦସହରରେ ୧୯ ହଜାର କୋଟି ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଅନେକ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରେଳ, ସଡ଼କ, ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଆଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି । ଏହି ଅବସରରେ ୟୁପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, “ଯେତେବେଳେ ସରକାର ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭେଦଭାବ, ଦୁର୍ନୀତିର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ । ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ।

When govt reaches all beneficiaries, there is no scope for discrimination, corruption; this is true secularism, social justice: PM Modi

