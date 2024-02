ଟିଭି ଅଭିନେତା ଋତୁରାଜ ସିଂହଙ୍କ ପରଲୋକ, ହାର୍ଟଆଟାକରେ ଚାଲିଗଲା ପ୍ରାଣ

ମୁମ୍ବାଇ: ଟିଭି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଅଭିନେତା ଋତୁରାଜ ସିଂହ ସୋମବାର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ରାତିରେ ହୃଦଘାତରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବୟସ ୫୯ ବର୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମୁମ୍ବାଇର ଲୋଖଣ୍ଡୱାଲାସ୍ଥିତ ନିଜ ଘରେ ଋତୁରାଜଙ୍କୁ ହାର୍ଟଆଟାକ ଆସିଥିଲା । ଅଭିନେତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ଦେହାନ୍ତ ହେତୁ ଟିଭି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଶୋକର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏହି ଦେହାନ୍ତ ଖବର ଶୁଣି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି ।

୯୦ ଦଶକରେ ‘ଜି ଟିଭି’ରେ ପ୍ରସାରିତ ରିଆଲିଟି ଶୋ ‘ତୋଲ ମୋଲ କେ ବୋଲ’ ରେ ହୋଷ୍ଟ କରି ନିଜର ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଋତୁରାଜ ସିଂହ । ସେ ଟିଭିରେ ଅନେକ ସିରିୟଲ୍ସ, ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ଓଟିଟି ଶୋ’ରେ କାମ କରିଛନ୍ତି । ୧୯୯୩ ମସିହାରେ ଜି ଟିଭିରେ ପ୍ରସାରିତ ତାଙ୍କର ଟିଭି ଶୋ ‘ବନେଗୀ ଅପନି ବାତ’ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲା । ସେ ‘ହିଟଲର ଦିଦି’, ‘ଜ୍ୟେତି’, ‘ଶପଥ‘, ‘ଅଦାଲତ’, ‘ଆହଟ’, ‘ଦିୟା ଔର ବାତୀ’, ‘ୱାରିୟର ହାର୍ଟ’, ‘ଲାଡୋ ୨’ ପରି ସିରିୟଲରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।

ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଋତୁରାଜଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ ଅମିତ ବହଲ ଅଭିନେତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଦୁଃଖ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଟ୍ୱିଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ହଁ କାର୍ଡିଆକ ଅରେଷ୍ଟ କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଛି । ସେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପେନକ୍ରିୟାଜର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ, ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ କିଛି ହୃଦୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।’

I am so saddened to know that Ritu Raj passed away. We lived in the same building, he was a part of my first film as a producer. Lost a friend and a great actor… will miss you brother…

— Arshad Warsi (@ArshadWarsi) February 20, 2024