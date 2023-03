ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ମହିଳା କ୍ରିକେଟର୍ ; ‌ବିଶ୍ୱକପ୍ ହାରିବା ପରେ ନେଲେ ନିଷ୍ପତ୍ତି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଆୟୋଜିତ ଆଇସିସି ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୩ ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଥିଲା। ଦଳ ଗ୍ରୁପ୍ ପର‌୍ୟ୍ୟାୟରେ ଏହାର ୪ ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ହାରି ଯାଇଥିବାରୁ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରି ନାହାଁନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ଦଳ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା ।

ମହିଳା ଟି -୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ମହିଳା ଦଳର ଅଧିନାୟକ ବିସ୍ମାହ ମାରୋଫ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ୬ ବର୍ଷ ଧରି ଦଳର ଅଧିନାୟକ ପଦବୀରେ ରହିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱକପରେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ସେ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ ।

There has been no bigger honour for me than leading the 🇵🇰 team. Now, I feel that it is the right time for a transition and chance to groom a young captain. I will always be there to assist, guide and support the team and the young captain in every way. Pakistan Zindabad!

— Bismah Maroof (@maroof_bismah) March 1, 2023