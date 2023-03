ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍‌: ହର୍ମନପ୍ରୀତଙ୍କ ବିସ୍ପୋରକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ, ଗୁଜରାଟ ଆଗରେ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ୨୦୮

ମୁମ୍ବାଇ: ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍‌ର ଓପନିଂ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଗୁଜରାଟ ଜିଆଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନସ୍ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଛି । ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ୨୦ ଓଭରରେ ୨୦୭/୫ ରନ୍‌ର ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୟ ପାଇଁ ଗୁଜୁରାଟ ଜିଆଣ୍ଟସ୍‌କୁ ୨୦୮ ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ । କ୍ୟାପଟେନ ହରମାନପ୍ରୀତ କୌର ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ୩୦ ବଲରେ ୬୫ ରନ୍‌ର ବିସ୍ପୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପଛକୁ ଆମେଲିଆ କେର୍ ୪୫ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ ।

Innings Break!

Skipper @ImHarmanpreet top-scores with 65 as @mipaltan post a mammoth total of 207/5 in the first innings!

We're in for a thriller of a chase ahead!

Who's winning this fellas 🤔#TATAWPL | #GGvMI pic.twitter.com/7yFy4Rpsch

— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) March 4, 2023