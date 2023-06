ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ୍ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି। ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତି ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେସନ୍ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଉଇକେଟ୍ ହରାଇ ୪ ୪୬୯ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ ୧୬୩ ଏବଂ ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍ ୧୨୧ ରନ୍ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଭାରତ ପାଇଁ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ୪ଟି ଉଇକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

Mohd. Siraj wraps up the innings by picking the final two wickets 🙌

Australia all out for 469 in the first innings.

Scorecard – https://t.co/0nYl21pwaw…#TeamIndia | #WTC23 | @mdsirajofficial pic.twitter.com/QUjNXEv6GH

— BCCI (@BCCI) June 8, 2023