୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଜାମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖରେ ୫ ଟି ଭୂମିକମ୍ପ, ୨ଟି ଲଗାତାର ଝଟକା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଜାମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖରେ ସାମାନ୍ୟ ତୀବ୍ରତାର ପାଞ୍ଚଟି ଭୂକମ୍ପ ଘଟିଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ସର୍ବାଧିକ ତୀବ୍ରତା ୪.୫ ଥିଲା। ଶନିବାର ଦିନ ଅପରାହ୍ନ ୨.୦୩ ରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ୩.୦ ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡର ଭୂକମ୍ପ ପରେ ପ୍ରଥମ କମ୍ପନ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ରବିବାର ଦିନ କାଟ୍ରାଠାରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ୪.୧ ଥିଲା। ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୩:୫୦ ସମୟରେ ଏହି ଭୂକମ୍ପ ଘଟିଛି। କାଟ୍ରାଠାରେ ୧୧ କିଲୋମିଟର ଗଭୀରରେ ଏହି ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ଲଦାଖର ଲେହରେ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା।

ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ANI ଅନୁଯାୟୀ, ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଲେହରେ ଏହି ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ୪.୧ ଥିଲା। ନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର ଫର ସେସମୋଲୋଜି (ଏନସିଏସ୍) ଅନୁଯାୟୀ, ରାତି ୨.୧୬ ରେ ଏହି ଭୂକମ୍ପ ଘଟିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଭୂକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଜୀବନ ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେବାର ଖବର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ସୂଚନା ଦେବା ଯେ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜାମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖରେ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅପରାହ୍ନ ୨.୦୩ ରେ ଘଟିଥିବା ୩.୦ ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡର ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଜାମ୍ମୁ-ଶ୍ରୀନଗର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ଥିବା ପାହାଡ ରାମବାନ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିଲା।

Earthquake of Magnitude:4.1, Occurred on 18-06-2023, 03:50:29 IST, Lat: 32.96 & Long: 75.79, Depth: 11 Km ,Location: 80km E of Katra, Jammu and Kashmir, India https://t.co/5k0EwqqWWq@ndmaindia @Indiametdept @Dr_Mishra1966 @KirenRijiju pic.twitter.com/rCEBK7VPKq

— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) June 17, 2023