51* Not Out… ୫୧ ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଲେ ‘God of Cricket’: ଜାଣନ୍ତୁ ସଚିନଙ୍କ 10 ଅଜଣା କଥା

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: କ୍ରିକେଟ ଦୁନିଆର ବେତାଜ୍ ବାଦଶାହ, ଯିଏ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟର ଭଗବାନ । ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର ସଚିନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକର ଆଜି ନିଜର ୫୧ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । କ୍ରିକେଟ ଦୁନିଆରେ ୨ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ କରିଥିବା ଏହି କ୍ରିକେଟର କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ସବୁ ଦେଶରେ ପାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ । ଏପ୍ରିଲ ୨୪ , ୧୯୭୩ ଆଜିଠୁ ୫୧ ବର୍ଷ ତଳେ ଆଜିର ଦିନରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ କ୍ରିକେଟର ଭଗବାନ । ମାତ୍ର ୧୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ କ୍ରିକେଟ ଦୁନିଆରେ ପାଦ ଦେଇ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେ ଇତିହାସ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ବାସ୍ ତା’ ପରେ ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କ୍ରିକେଟର ଇତିହାସ ବହି । ଅନେକ ରେକର୍ଡ, ଅନେକ ଇତିହାସ ସେ ନିଜ ନାମରେ କରି ଆଜି କ୍ରିକେଟର ଭଗବାନ୍ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପାଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଦରଜା । ଯେଉଁ ଦେଶ-କୌଣସି ଷ୍ଟାଡିୟମ ହେଉ, ସବୁଠି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଅସରନ୍ତି ଭଲପାଇବା । ଏମିତିକି ପାକିସ୍ତାନ ଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସଚିନଙ୍କ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଘଟଣା…

Here's wishing the legendary @sachin_rt a very Happy Birthday! 🎂👏 #TeamIndia pic.twitter.com/2k0Yl9R25S

The only cricketer to score 💯 intl. hundreds 🫡

Happy सचिन रमेश तेंडुलकर day! 💙

Paltan, join us in wishing the Master Blaster as he turns 51 🎉#MumbaiMeriJaan #MumbaiIndians | @sachin_rt pic.twitter.com/SevRUUm5G4

— Mumbai Indians (@mipaltan) April 23, 2024