ଆଦାନୀଙ୍କ ପରେ ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ଟାର୍ଗେଟରେ ଟୁଇଟର ପୂର୍ବତନ ମାଲିକ: ନିବେଶକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ଏବଂ ୧ ବିଲିୟନ ଡ଼ଲାର ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଧମାକାର ସଂକେତ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ସାରିଛି। ପୂର୍ବତନ ଟ୍ୱିଟର ସିଇଓ ଜ୍ୟାକ୍ ଡୋର୍ସିଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ‘ବ୍ଲକ୍ ଇଙ୍କ’ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଟାର୍ଗେଟରେ ଆସିଛି। ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ଏହାର ରିପୋର୍ଟରେ କହିଛି ଯେ ବ୍ଲକ୍ ଇନ୍ ଏହାର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ାଇ ଚଢାଇ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗ୍ରାହକ ଅଧିଗ୍ରହଣ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି।

NEW FROM US:

Block—How Inflated User Metrics and "Frictionless" Fraud Facilitation Enabled Insiders To Cash Out Over $1 Billionhttps://t.co/pScGE5QMnX $SQ

(1/n)

— Hindenburg Research (@HindenburgRes) March 23, 2023