ଫିକା ପଡ଼ିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବୋଲିଂ: ଘାତକ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୪୦୦ ରନର ଟାର୍ଗେଟ ଦେଲା ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଉପରେ ଭାରୀ ପଡ଼ିଛି ଭାରତର ବ୍ୟାଟିଂ ଅର୍ଡର । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଖତରନାକ ବୋଲିଂ ବିଭାଗକୁ ଧରାଶାୟୀ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ । ପ୍ରଥମରୁ ଓପନର ଋତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡଙ୍କୁ ହରାଇବା ପରେ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଦିନିକିଆରେ ଫେଲ ମାରୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଫର୍ମାଟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କମାଲ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ଟି-୨୦ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଏବେ ଦିନିକିଆରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବୋଲରଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଛନ୍ତି ।

ଟସ୍ ଜିତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଧିନାୟକ ଷ୍ଟିଭ ସ୍ମିଥ ବୋଲିଂ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ଯାହା ଦଳ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି । ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛି । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୫୦ ଓଭରରେ ୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବୋଲିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ କମଜୋର ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ଗିଲ୍ ଏବଂ ଶ୍ରେୟସଙ୍କ ଶତକରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଆଉ ଏକ ଝଟକା ଦେଇଛନ୍ତି ଟି-୨୦ ସୁପରଷ୍ଟାର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ । ଟି-୨୦ରେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରି ସାରିଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ବାରମ୍ବାର ଦିନିକିଆରେ ଫେଲ ମାରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଦେଖିଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ।

Innings break!#TeamIndia post 399/5, their highest total in ODIs against Australia 👏👏

💯s from Shreyas Iyer & Shubman Gill

72* from Suryakumar Yadav

52 from Captain KL Rahul

Scorecard ▶️ https://t.co/OeTiga5wzy#TeamIndia | #INDvAUS | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/jx0UbtB13r

— BCCI (@BCCI) September 24, 2023