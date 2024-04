ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୩-୨୪ ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ସଂଗଠନ (ଇପିଏଫଓ) ପକ୍ଷରୁ ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ସୁଧହାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଇପିଏଫ ଜମା ଉପରେ ସୁଧ ହାର ୮.୨୫ ପ୍ରତିଶତ ସ୍ଥିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୨-୨୩ ପାଇଁ ୮.୧୫ ପ୍ରତିଶତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଇପିଏଫ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କେବେ ଏହି ସୁଧ ଅର୍ଥ ଆସିବ ସେନେଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଇପିଏଫଓ ତରଫରୁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ।

ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୩-୨୪ର ବକେୟା ସୁଧ ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ଗ୍ରାହକ ଇପିଏଫଓକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ତେବେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଇପିଏଫଓ ତରଫରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା, ପ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି ଓ ଖୁବଶୀଘ୍ର ସୁଧ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଖାତରେ କ୍ରେଡିଟ କରିଦିଆଯିବ । ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ପାସବୁକରେ ଜମା ଅର୍ଥ ଦେଖିପାରିବେ । କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଧ ହାନି ହେବ ନାହିଁ ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୨-୨୩ ପାଇଁ ଇପିଏଫଓ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୨୮.୧୭ କୋଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରାସରିଛି । ଏନେଇ ଇପିଏଫଓ ତରଫରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଶେୟାର କରାଯାଇଥିଲା । ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୨-୨୩ରେ ମୋଟ ୨୮.୧୭ କାଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସୁଧ ହାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଉକ୍ତ ପୋଷ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

Dear member ,the process is in pipeline and may be shown there very shortly. Whenever the interest will be credited, it will be accumulated and paid in full. There would be no loss of interest.

