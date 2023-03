ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତର-ପୁର୍ବ ତିନି ରାଜ୍ୟ ତ୍ରିପୁରା, ମେଘାଳୟ ଏବଂ ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ଫେବୃଆରୀରେ ହୋଇଥିବା ନିବାଚନର ଫଳାଫଳ ଆଜି ଆସିଛି। ଏଥିରେ ତିନି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାରରେ ରହିବା ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ ହଇିଛି। ତ୍ରିପୁରାରେ ବିଜେପି ଏବଂ ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ବିଜେପି ଓ ଏନ୍‌ଡିପିପି ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ମେଘାଳୟରେ କୋଣସି ପାର୍ଟିକୁ ବହୁମତ ମିଳି ନଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନରାଡ ସାଙ୍ଗମା ଏକ ମିଳିତ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ବିଜେପିକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମା ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଲୋଡିଥିଲେ।

ଏହାପରେ ମେଘାଳୟରେ ସରକାରୀ ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ସର୍ମା ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମେଘାଳୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ଏନଏନପି) କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି।

"Adaraniya Sri JP Nadda ji , the national president of the BJP has advised the state unit of BJP, Meghalaya to support the National People’s Party in forming the next government in Meghalaya," tweets Assam CM & BJP leader Himanta Biswa Sarma. https://t.co/vC5PUFS06J

— ANI (@ANI) March 2, 2023