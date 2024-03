‘ସିଏଏ ଗଡସେଙ୍କ ବିଚାରଧାରା ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଏହା ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ନାଗରିକ କରିବା ପାଇଁ ଅଣାଯାଇଛି’: ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱାଇସି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମୋଦୀ ସରକାର ନାଗରିକତା ସଂଶୋଧନ ଅଧିନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିଫିକେସନ ଜାରି ହେବା ପରେ ଆଜିଠାରୁ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ । ତେବେ ଏହି ନିୟମକୁ ନେଇ ଏଆଇଏମଆଇଏମ ପ୍ରମୁଖ ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱାଇସିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ସାଂସଦ ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱାଇସି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସିଏଏର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି ।

ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱାଇସି ସୋମବାର ଦିନ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ଆପଣ କ୍ରନୋଲୋଜୀ ବୁଝନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ନିର୍ବାଚନ ଋତୁ ଆସିବ, ପରେ ସିଏଏ ନିୟମ ଆସିବ’ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସିଏଏ ଉପରେ ଆମର ଆପତ୍ତି ସମାନ ରହିଥାଏ । ସିଏଏ ବିଭାଜନକାରୀ ଏବଂ ଗଡସେଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଯିଏ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ନାଗରିକ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ।

ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱାଇସି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ନିର୍ଯାତନା ପାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶରଣ ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲେ ଏହା ନାଗରିକତା ଧର୍ମ ବା ଜାତୀୟତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ସରକାରଙ୍କୁ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ, ସେ ଏହି ନିୟମକୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି ।

Aap chronology samajhiye, pehle election season aayega phir CAA rules aayenge. Our objections to CAA remain the same. CAA is divisive & based on Godse’s thought that wanted to reduce Muslims to second-class citizens.

Give asylum to anyone who is persecuted but citizenship must…

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) March 11, 2024