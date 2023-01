କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପୁରୁଷ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍‍-୨୦୨୩ର ଉଦ୍‍ଘାଟନୀ ସମାରୋହ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଯୁବ ବ୍ୟାପାର, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ସିଂ ଠାକୁର ମିଳିତଭାବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍‍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଉଦ୍‍ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ହକି ୱାର୍ଲଡ୍‍ କପ୍‍ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଛି ।

𝗔𝗡 𝗘𝗟𝗘𝗖𝗧𝗥𝗜𝗙𝗬𝗜𝗡𝗚 𝗣𝗘𝗥𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗡𝗖𝗘 ⚡ @RanveerOfficial made a grand entrance at the #BarabatiStadium and swayed the audience with his charismatic performance. #HockeyComesHome #HockeyHaiDilMera #OdishaForHockey #HWC2023 #HockeyWorldCup pic.twitter.com/IwQS739Oe7

୧୬ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ସମେତ ପୂରା ଦେଶବାସୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‍ରେ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟାରୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଅପରାହ୍ନ ୩ଟାରୁ ଡିଜେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବାବେଳେ ପରେ ପରେ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଅରୁଣା ମହାନ୍ତି, ସ୍ନିତୀ ମିଶ୍ର, ପ୍ରିନ୍ସ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍‍, ର‌୍ୟାପର ବିଗ୍‍ ଡିଲ୍‍, ଋତୁରାଜ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ସବ୍ୟସାଚୀ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‍ ସମେତ ସାରା ସହର ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗ ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି।

𝗗𝗔𝗭𝗭𝗟𝗜𝗡𝗚 𝗡𝗜𝗚𝗛𝗧 𝗦𝗞𝗬 🌟

Fireworks lit up the night sky here in #Cuttack, putting a sparkle in the eyes of every member of the audience!

The show was an incredible spectacle to witness, & it will be a sight to remember!#HWC2023 #HockeyComesHome #HockeyHaiDilMera pic.twitter.com/a3KjOL0EYn

— Odisha Sports (@sports_odisha) January 11, 2023