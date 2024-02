କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ବିବାଦ; ‘ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତିଆରି ହେବ ଅଲଗା ଦେଶ’

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କର୍ଣ୍ଣାଟକର କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଡିକେ ସୁରେଶ ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଅଲଗା ଦେଶ ଦାବିକୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହି ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଭେଦଭାବ ଯୋଗୁଁ ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ଦେଶ ଦାବି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଅଭିଭାଷଣ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ଡିକେ ସୁରେଶ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଯଦି ଆମେ ନିନ୍ଦା ନ କରୁ, ତେବେ ଆମକୁ ଏକ ଅଲଗା ଦେଶ ଦାବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟରୁ ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ଟିକସ ଉତ୍ତର ଭାରତର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଆଯାଉଛି।

ଆୟକର, ଜିଏସଟି, ସୀମା ଶୁଳ୍କ ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟରୁ ୪ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଟିକସ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଆମର ପ୍ରାପ୍ୟ ଅଂଶ ପାଉନାହୁଁ । ଦକ୍ଷିଣରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ସୁରେଶ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍କୁ କିଛି ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଶବ୍ଦରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ ‘ପ୍ରଚାର’ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ମାମଲାରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସହ ଭେଦଭାବ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

#WATCH | Bengaluru: On Congress MP DK Suresh's statement, Karnataka Minister HK Patil says, "The pain that he (Congress MP DK Suresh) is getting is because the Government of India has totally given deaf ears to the South Indian states… Karnataka is under drought… and not even… https://t.co/p7tv8NZhLz pic.twitter.com/HK0ygWmzHv

— ANI (@ANI) February 1, 2024