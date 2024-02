‘ରାଞ୍ଚି’ ପିଚକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିବାଦ: ସିରିଜ ପରାଜୟ ଭୟରେ କାନ୍ଦୁଛି ଇଂଲଣ୍ଡ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଞ୍ଚିର ଜେସିଏ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ସିରିଜକୁ କବଜା କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ଚତୁର୍ଥ ଦିନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କରୁଥିବା ବୋଲର ଆକାଶ ଦୀପ୍ ଗୋଟିଏ ଇନିଂସରେ ଷ୍ଟାର ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଏବଂ ଏହାର ପିଚକୁ ନେଇ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଧିନାୟକ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ । ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟର ଜୋ ରୁଟ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଞ୍ଚିର ପିଚକୁ ନେଇ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ।

ରାଞ୍ଚିରେ ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଖେଳ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ଏଠାକାର ପିଚ୍ । ପ୍ରଥମ ସେଶନରେ ସ୍ପିନର ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ବଲ୍କ ଖୁବ ଟର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ବାଉନ୍ସ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା । ସେହିପରି ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କ ବଲ୍ ଖୁବ ଅଧିକ ବାଉନ୍ସ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା । ଯାହାଫଳରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ବ୍ୟାଟିଂ କଷ୍ଟକର ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା । ଜାଡେଜାଙ୍କ ତଳୁଆ ବଲରେ LBW ଆଉଟ ହୋଇ ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଛନ୍ତି ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଧିନାୟକ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ । ତେବେ ରାଞ୍ଚି ପିଚ୍ ରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଇଂଲଣ୍ଡ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ।

ଇଂଲଣ୍ଡ ପୂର୍ବ ଅଧିନାୟକ ଆଲେଷ୍ଟାର କୁକ୍ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କ ୱିକେଟ ପରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଜଣେ କ୍ରିକେଟର ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ମୁଁ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ । ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ଜାଡେଜାଙ୍କ ବଲରେ ବ୍ୟାକ୍ ଫୁଟରେ ସିଧା ଖେଳି ଉଚିତ ଶଟ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବଲ୍ ବ୍ୟାଟରେ ନ ବାଜି ପ୍ୟାଡରେ ବାଜିଥିଲା । ଏମିତି ଆଉଟ ହେବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ । ଏହାକୁ ନେଇ କିଛି କରା ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଏହାବ୍ୟତୀତ ମାେଇକେଲ ୱାନ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ପିଚକୁ ନେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଉଭୟ ଦଳ ବୋଲିଂ ଏବଂ ବ୍ୟାଟିଂ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପିଚ ଉପରେ ବୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମାଇକେଲ ୱାନ୍ ।

The old saying .. Do not judge a pitch till both teams have batted and bowled on it .. but let’s be honest .. this one looks a shocker .. #INDvsENG

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) February 23, 2024