(Video) ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆକ୍ରମଣ; ଇକ୍ୱେଡରର ଟିଭି ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ପସିଲେ ବନ୍ଧୁକଧାରୀ, LIVE ଶୋ’ରେ କଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇକ୍ୱେଡରରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏଥିରେ କିଛି ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ଏକ ଟିଭି ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ବଳପୂର୍ବକ ପସିଯାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବନ୍ଧୁକଧାରୀମାନେ ସେଠାରେ ଥିବା ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି । ସମାଚାର ଏଜେନ୍ସି ଏପିର ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ, ଗୂଆୟାକ୍ୟୁଲ ସହରରେ ଟିସି ଟେଲିଭିଜନ ନେଟୱର୍କ ସେଟରେ ମୁହଁକୁ ଘୋଡାଇ କିଛି ଲୋକ ପସିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବଡ଼ ଜୋରରେ ପାଟି କରି କହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖେ ବମ ଅଛି । ଏହି ସମୟରେ ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ଗୁଳିଚାଳନାର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ।

ଜଣେ ବନ୍ଧୁକଧାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତଳେ ବସାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା । ସେହିପରି ଅନ୍ୟଜଣେ ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ଏକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁକ ଲଗାଇ ଧମକ ଦେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି । ସେହିପରି ଜଣେ ମହିଳା କହୁଛନ୍ତି, ‘ଗୁଳି ଚଳାନ୍ତୁନି, ପ୍ଲିଜ ଗୁଳି ଚଳାନ୍ତୁନି’ ।

ଏହି ସମୟରେ, ପ୍ରାୟ ୩୦ ମିନିଟର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପରେ ପୋଲିସ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କେହି ଜଣେ ଡାକିଲେ ଯେ ‘ସେମାନଙ୍କର ଆହତ ସହକର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି।’ ଏହା ପରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ଅନେକ ବନ୍ଧକ ଦେଇ ବାହାରିଥିଲେ। ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଛି। ଇକ୍ୱେଡର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡାନିଏଲ ନୋବୋଆ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଦେଶର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅପରାଧିକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ବିରୋଧରେ ସାମରିକ ଅପରେସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

A live broadcast by Ecuadorean television station TC was interrupted by armed intruders, with gunshots and yelling heard on a live feed, a day after President Daniel Noboa declared a state of emergency https://t.co/Tojf2bIKIk pic.twitter.com/nQJQ1Vi8Ov

— Reuters (@Reuters) January 9, 2024