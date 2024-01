ଭାରତକୁ ଚକମା ଦେବାକୁ ନୂଆ ଚାଲ୍ ଖେଳୁଛି ଇଂଲଣ୍ଡ: ଅଚାନକ ଦଳରେ ହେଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ୨୫ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ୫ଟି ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ଉଭୟ ଦଳ ନିଜ ସ୍କ୍ୱାଡ ଘୋଷଣା କରି ସାରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସିରିଜ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ମାତ୍ର ୩ ଦିନ ବାକି ଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଦଳରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏକ ନୂଆ ଚାଲ୍ ଖେଳିଛି । ଭାରତ ଆସିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ଦଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ଇଂଲଣ୍ଡ । ଅଚାନକ ଦଳରେ ଜଣେ ନୂଆ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଥିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି ଟିମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ।

ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଡେନ୍ ଲରେନ୍ସଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଛି ଇଂଲଣ୍ଡ । ସିରିଜ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା ପରେ ଏଥିରୁ ନିଜ ନାଁ ଫେରାଇ ନେଇଥିଲେ ବ୍ରୁକ । ଏହାପରେ ଦଳ ଆଜି ଡେନ୍ ଲରେନ୍ସଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛି । ଭାରତୀୟ ପିଚରେ ଖେଳିବାରେ ଲରେନ୍ସ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ଜଣେ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରନ୍ତି । ୨୦୨୧ ମସିହା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ ଲରେନ୍ସ । ଏହି ସିରିଜର ୪ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରୁ ୨ଟି ମ୍ୟାଚରେ ସେ କେଳିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ । ତେବେ ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୪୬ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ୫୦ ରନର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ ଲରେନ୍ସ ।

Surrey's Dan Lawrence to join the England Men's Test squad in the next 24 hours.

🇮🇳 #INDvENG 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/DepT9duRnZ

— England Cricket (@englandcricket) January 21, 2024