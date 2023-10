ଅକ୍ଟୋବର ୨୧ ତାରିଖରେ ‘ଗଗନଯାନ ମିଶନ୍’ର ପ୍ରଥମ Flight Test: ଇସ୍ରୋ କଲା ବଡ଼ ଘୋଷଣା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ସ୍ପେସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସଂସ୍ଥା ବା ଇସ୍ରୋ ତରଫରୁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଏବଂ Aaditya-L1 ପରେ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ‘ଗଗନଯାନ ମିଶନ୍’କୁ ନେଇ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛି ଇସ୍ରୋ । ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ୨୧ ତାରିଖ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ଏବଂ ସାରା ଭାରତ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । କାରଣ ୨୧ ତାରିଖରେ ଗଗନଯାନର ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷଣ ଉଡ଼ାଣ କରିବ ଇସ୍ରୋ । ସତିଶ ଧୱନ ସ୍ପେସ ସେଣ୍ଟରରୁ ଏହି ଗଗନଯାନ ମିଶନ୍ ଫ୍ଲାଇଟ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ।

Mission Gaganyaan:

ISRO to commence unmanned flight tests for the Gaganyaan mission.

Preparations for the Flight Test Vehicle Abort Mission-1 (TV-D1), which demonstrates the performance of the Crew Escape System, are underway.https://t.co/HSY0qfVDEH @indiannavy #Gaganyaan pic.twitter.com/XszSDEqs7w

