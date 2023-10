ଭାରତ ଲେଖିଲା ନୂଆ ଇତିହାସ: ମହିଳା କବାଡ଼ିରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ପଦକ ସଂଖ୍ୟା ୧୦୦ ଛୁଇଁଲା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚୀନର ହ୍ୱାଙ୍ଗଝୁଠାରେ ଚାଲିଥିବା ୧୯ତମ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସର ଆଜି ହେଉଛି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଦିବସ । ଗତକାଲି ଦ୍ୱାଦଶ ଦିବସରେ ଭାରତ ୯ଟି ପଦକ ଜିତିଥିଲା । ଫଳରେ ମୋଟ ପଦକ ସଂଖ୍ୟା ୯୫ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ସେଥିମଧ୍ୟରେ ୨୨ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ୩୪ଟି ରୌପ୍ୟ ଓ ୩୯ଟି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ସାମିଲ ଥିଲା । ତେବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଦମଦାର ଭାବେ ତା’ର ପଦକ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିଛି । ପଦକ ତାଲିକାରେ ଭାରତ ଶତକ ହାସଲ କରିଛି । ଭାରତୀୟ ମହିଳା କବାଡ଼ି ଦଳ ଫାଇନାଲରେ ଚାଇନିଜ୍ ତାଇପେଇକୁ ୨୬-୨୪ରେ ପରାସ୍ତ କରି ହ୍ୱାଙ୍ଗଝୁରେ ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିଛି । ଏହି ଐତିହାସିକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ସହ ସହ ଭାରତର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ୨୫ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ୧୦୦ଟି ପଦକ ମଧ୍ୟରେ ୨୫ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ୩୫ଟି ରୌପ୍ୟ ଓ ୪୦ଟି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ରହିଛି ।

ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଭାରତ ଆର୍ଚେରୀରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲା । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଓଜାସ ଅଭିଶେଷ ବର୍ମାଙ୍କୁ ୧୪୯-୧୪୭ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ । ପୁରୁଷ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଓଜାସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଅଭିଶେକ ରୌପ୍ୟ ଜିତିଥିଲେ । ସେହିପରି ଆର୍ଚେରୀରେ ମହିଳା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ ହରାଇ ଜ୍ୟୋତି ସୁରେଖା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଥିଲେ । ଆଜି ଜ୍ୟୋତି ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ । ମହିଳା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଅଦିତି ସ୍ୱାମୀ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ ।

INDIA

100 medals ✅

25 Gold ✅

India win GOLD medal in Women Kabaddi after beating Chinese Taipei 26-24 in a thrilling Final.

Historic Golden GOLD for India as it gets India 100th medal overall & 25th Gold #AGwithIAS #IndiaAtAsianGames #AsianGames2022 pic.twitter.com/2zp2Nq0rCd

— India_AllSports (@India_AllSports) October 7, 2023