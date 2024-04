(Video) ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଉପତ୍ୟକାକୁ ଦେଶ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାଜପଥ ଭୂସ୍ଖଳନରେ ଧୋଇଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅରୁଣାଚଳ ଏବଂ ଚୀନ ସୀମାରେ ଆଜି ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି । ଚୀନ- ଅରୁଣାଚଳପ୍ରଦେଶରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି । ମାତ୍ରାଧିକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅରୁଣାଚଳର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭୁସ୍ଖଳନ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି । ଏହି କାରଣରୁ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଘଟିଛି ।

ଚୀନ ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଉପତ୍ୟାକା କୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏକମାତ୍ର ରାଜପଥ ଭୁସ୍ଖଳନ କାରଣରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ରାଜପଥର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଉପତ୍ୟାକାରୁ ଆସୁଥିବାର ଲୋକମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଯାହାର ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ଆରୁଣାଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଏହା ଉଚ୍ଚ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ବର୍ଷା ହୋଇ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ କ୍ଷୟ କ୍ଷତି ଘଟାଇଛି । ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପେମା ଖାଣ୍ଡୁ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

Disturbed to learn the inconvenience being caused to commuters due to the extensive damage to the highway between Hunli and Anini. Instructions have been issued to restore the connectivity at the earliest as this road connects Dibang Valley to the rest of the country.@PMOIndia https://t.co/xwiOu7yrJB

— Pema Khandu པདྨ་མཁའ་འགྲོ་། (Modi Ka Parivar) (@PemaKhanduBJP) April 25, 2024