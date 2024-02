World Cup ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହାଲଢେଇ: Feb 10ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଚିର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ୧୦ ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବ ବିଶ୍ୱକପ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ । ଏହି ଫାଇନାଲ ଲଢେଇରେ କ୍ରିକେଟର ଦୁଇ ଚିର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟର ବିଶ୍ୱକପ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଲଢେଇ କ୍ରିକେଟପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହ ଭରି ଦେଇଛି । ତେବେ ଏହି ଅଣ୍ଡର-୧୯ ବିଶ୍ୱକପର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ଫେବୃଆରୀ ୧୦ ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବ । ଅଣ୍ଡର-୧୯ ବିଶ୍ୱକପର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମି ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୧ ୱିକେଟରେ ହରାଇ ଫାଇନାଲରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ । ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ପୂର୍ବର ଭାରତ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଘମାଘୋଟ ଲଢେଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।

ଆଜିର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମି ଫାଇନାଲରେ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ । ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୧୭୯ ରନରେ ଅଲଆଉଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ୧୮୦ ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଜୟ ସହ ପାଇନାଲରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି । ୫୯ ରନରେ ୪ ୱିକେଟ ହରାଇ ଦଳ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ଓପନର ହେରି ଡକ୍ସନ ଏବଂ ଓଲିଭର ପିକ୍ ବିଜୟ ଦିଗରେ ଆଗେଇଥିଲେ । ତେବେ ମାତ୍ର ୫୦ ରନ୍ କରି ଡିକ୍ସନ ଆଉଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଲିଭର ପିକ୍ ୪୯ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ବିଜୟର ଖୁବ ନିକଟତର କରାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ଟମ୍ କ୍ୟାମ୍ପବେଲ ଦଳ ପାଇଁ ୨୫ ରନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନିଂସ ଖେଳି ଦଳକୁ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ।

Pakistan fought back but Australia held their nerve to secure a thrilling one-wicket win and stormed into the #U19WorldCup 2024 Final 💪

Match Highlights 🎥 pic.twitter.com/yvTUH97IdH

— ICC (@ICC) February 8, 2024