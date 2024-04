(Video) ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରରେ ଓଲଟା ତ୍ରିରଙ୍ଗା… ଜାଣନ୍ତୁ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓର ସତ୍ୟତା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ-୨୦୨୪ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଜାରି କରିଛି । ଏହାସହିତ ଅବଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀ । ତେବେ ଏହାଭିତରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ଏକ ରାଜନୈତିକ ଝଡ଼ । କଂଗ୍ରେସ ମହାସଚିବ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ପୋଷ୍ଟରରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଓଲଟା ଲାଗିଥିବାର ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ।

ନିକଟରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଏକ ଜନସଭାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ରାଲି ସମ୍ପର୍କରେ ବେଙ୍ଗଲୁରୁରେ ରଖାଯାଇଥିବା ହୋର୍ଡିଂରେ ଓଲଟା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏ ବାବଦରେ କନ୍ନଡ ଭାଷାରେ ଏକ ଅଡିଓ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି । ନେତାଙ୍କ ସମାବେଶ ପୂର୍ବରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏହି ବ୍ୟାନର ଦେଖାଯାଇଥିବା ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି।

Upcoming Congress leader Priyanka Gandhi Vadra rally posters in Bengaluru show Indian flag upside down, with green on top, video goes viral pic.twitter.com/U51UNKrpVu

— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) April 22, 2024