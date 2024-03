କଙ୍ଗନାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଜୟରାମ ଠାକୁର; ‘ସେ ସାହସିକ, ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ’

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ମଣ୍ଡିରୁ କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ରାଜ୍ୟରେ ଦଳୀୟ ନେତାମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଧାନସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଜୟରାମ ଠାକୁର ଏକ ବିବୃତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି କୁ ନେଇ କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସର୍ବଦା ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି।

ହୋଲି ଅବସରରେ ଜୟରାମ ଠାକୁର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି, କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ହୋଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେ ହିମାଚଳର ନାମକୁ ଆଲୋକିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଏକ ନାମ।

ଜୟରାମ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏକ ସାହସିକ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ବିଶେଷ କରି ହିନ୍ଦୁତ୍ୱବାଦୀ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ରହିଛି। ସେ ରାଜନୀତିରେ ନ ଥାଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ସେ ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବେ ।

