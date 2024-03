ଦିଲ୍ଲୀରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରିଲା ପୋଲିସ; ଜୋର ଧରିଲା ତଦନ୍ତ ଦାବି, ନିନ୍ଦା କଲା ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ଵାଦିକଙ୍କୁ ଦୁର୍ବବ୍ୟବହାର। ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି କର୍ମୀଙ୍କୁ କଭର କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଫଟୋ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସର ଆକ୍ରୋଶର ଏକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଟାଇମ୍ସର ଫଟୋ ସାମ୍ବାଦିକ ସଲମାନ ଅଲ୍ଲୀଙ୍କ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ସେଠାରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଫଟୋ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ କଲରକୁ ଧରିଥିଲେ।

ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଆସିଥିବା ଫଟୋରେ ଜଣେ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ଗ୍ରୁପର ଫଟୋ ସାମ୍ବାଦିକ ଅରୁଣ ଠାକୁରଙ୍କ ବେକ ଧରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ୍ ନିନ୍ଦା କରିଛି । ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଫଟୋ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ବିବୃତି ଜାରି କରି ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସର ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି। ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାମଲାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଉ।

The Press Club of India condemns the assault on photojournalists by Delhi police.

We demand a high-level inquiry by a retired judge into the matter and the assaulting police men should be suspended with immediate effect while the inquiry is on.@wnca_s pic.twitter.com/shXcUEVOit

— Press Club of India (@PCITweets) March 26, 2024