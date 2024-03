CJIଙ୍କୁ ଓକିଲଙ୍କ ଚିଠିକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜବାବ ଦେଲେ ଖଡ଼ଗେ; ଆଣିଲେ ତମାମ ଅଭିଯୋଗ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରାୟ ୬୦୦ ଓକିଲଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଡିୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଏହି ସମାଲୋଚନା ଉପରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ଏବେ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୮ରେ ଖାର୍ଗେ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟର ୪ ଜଣ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ମୋଦୀଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ କରିବା, ନିକଟରେ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ଜଣେ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଲୋକସଭା ଟିକେଟ୍ ଦେବା ଏବଂ ଜାତୀୟ ନ୍ୟାୟିକ ନିଯୁକ୍ତି ଆୟୋଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସାଇଟ୍ ଏକ୍ସରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଖଡ଼ଗେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ମୋଦିଜୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ନିଜ ପାପ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଦାୟୀ କରିବା ବନ୍ଦ କର। ଗଣତନ୍ତ୍ର ସହ ଛଳନା କରିବା ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା କଳାରେ ଆପଣ ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ।

