ରାଜ୍ୟସରକାର ଉନ୍ନତିର ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ କିଛି ଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି …ବାସ୍ତବିକତା କଣ ?

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଳା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ଅନେକ ଦକ୍ଷ ନେତୃତ୍ବ ଦେଇଛି। ଅତୀତରେ କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେବେବି ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ଉପରେ ନଜର ପକାଇବେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜନପ୍ରତିନିଧି ରାଜ୍ୟ ଶାସନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାଆନ୍ତି। ଏହି ଜିଲ୍ଳା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ର ଗନ୍ଥା ଘର ଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଏଠାରେ ଗଢିଉଠିଛି। ବିଜେଡି ସରକାର ପଞ୍ଚମ ପାଳିର ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷରେ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିଞ୍ଝାରପୁର ବିଧାୟିକା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଓ ସୁକିନ୍ଦା ବିଧାୟକ ପ୍ରୀତି ରଞ୍ଜନ ଘଡେଇଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିଛି।

ଏହାସହ ଯାଜପୁର ବିଧାୟକ ଶାସକ ଦଳ ବିଜେଡି ର ସାଂଗଠାନିକ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ, ପୂର୍ବତନର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜସ୍ୱ ଓବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ଶାସନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନେତା ମାନେ ଥିବା ବେଳେ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିକାଶ ର ଧାରା ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ ରହିବା ବଦଳରେ ଏଠାରେ ଅନାହାର ଓ ଅପପୁଷ୍ଟିର ଧାରା ବଢ଼ିଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ଶାସକ ଦଳର ଏହି ଭଳି ବଡ ବଡ ନେତା ଯାଜପୁର ଭଳି ଜିଲ୍ଲାର ସଭ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ଯେ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ପୂରଣ ହେଉଥିବ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଅଲଗା । ଏବେ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଓଡିଶାର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାମ ଅପପୁଷ୍ଟି ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ।

VIDEO | Heart-wrenching scene of Malnutrition affected kids, including death reports, surface in Odisha’s mines-rich Jajpur District. A family's abject poverty led to a child's death due to malnutrition. One of the daughters in the family is bedridden because of malnutrition. pic.twitter.com/mopt4LBeV5

