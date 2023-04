ବୈଦେଶିକ ପାଣ୍ଠିର ଅପବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ: Oxfam ବିରୋଧରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଳାୟ ଅକ୍ସଫାମ ଉପରେ ସିବିଆଇ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଦେଶରୁ ଚାନ୍ଦା ନେବା ମାମଲାରେ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ନିୟମର ଉଲଂଘନ କରିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଯାହାର ପୁର୍ବରୁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଗୃହମନ୍ତ୍ରଳାୟ ଏହି ସୁପାରିସ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅକ୍ସଫାମ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଦେଶରୁ ଚାନ୍ଦା ନେବା ଅଧିନିୟମ, ୨୦୨୦ ଲାଗୁ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଦେଶରୁ ଚାନ୍ଦା ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା ଜାରି ରଖିଥିଲା। ଯାହା ଉପରେ ଆଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗୁ ହୋଇଛି।

ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦେଶରେ ଲଗାତାର ଅବୈଧ ଭାବରେ ଏଫସିଆରଏ ଆଇନ୍‌ର ଉଲଂଘନ କରାଯାଇ ଯେଉଁ ଏନଜିଓ ମାନେ ଟଙ୍କା ବା ଚାନ୍ଦା ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପୂର୍ବତନ ଅଧିକାରୀ ହର୍ଷ ମନ୍ଦରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ବିଦେଶୀ ଚାନ୍ଦା ଗ୍ରହଣ ମାମଲାରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା।

Union Ministry of Home Affairs has recommended a CBI probe against Oxfam India for alleged violation of Foreign Contribution (Regulation) Act 2010: Sources

Oxfam India was registered under the Foreign Contribution (Regulation) Act 2010 (FCRA, 2010) for undertaking “Social”…

