BigBreaking: NDTV କୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ ନିଧି ରଜଦାନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏନଡିଟିଭି ର ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ନିଧି ରଜଦାନ ଏନଡିଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ତିନି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଜଡିତ ଥିବା ବରିଷ୍ଠ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀନିବାସନ୍ ଜେନା ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଏନଡିଟିଭି କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଜଡିତ ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ରଜଦାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା କଥା କହିଛନ୍ତି ।

ଏହାପୂର୍ବରୁ, ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୨ ରେ ରଜଦାନ ଏନଡିଟିଭି ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲେ। ହାୱାର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାକୁ ୨୧ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ୨୦୨୦ ରେ କମ୍ପାନୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ପରେ ହାୱାର୍ଡଙ୍କ ନାମରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରାଯାଇଥିବା ସେ କହିଥିଲେ।

ସୂଚନାମୁତାବକ ଜାନୁଆରୀରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ଏନଡିଟିଭି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରେ ଏହା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପ୍ରମୁଖ ଇସ୍ତଫା। ଏହାପୂର୍ବରୁ ରବିଶ କୁମାର ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି।

Hi all. An amazing, nearly three-decade long run at NDTV comes to an end today. The decision to resign wasn’t easy, but .. it is what it is. More later.

— Sreenivasan Jain (@SreenivasanJain) January 28, 2023