ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମରେ କିଣାଯାଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ସର୍ବଦା ବେନାମୀ ନୁହେଁ; କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବେନାମୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସହ ଜଡିତ ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ବଡ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମରେ କିଣାଯାଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ସର୍ବଦା ବେନାମୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧୀନରେ ରଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସ୍ୱାମୀ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମରେ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ତାପବ୍ରତ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ପାର୍ଥା ସାରଥୀ ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ଏକ ବେଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି, ‘ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଯଦି ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମରେ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ବେନାମୀ କାରବାରର ପରିମାଣ ନୁହେଁ। ପାଣ୍ଠିର ଉତ୍ସ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ନୁହେଁ।

ପିତା-ପୁଅ ସହ ଜଡିତ ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟର ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜଣେ ପୁଅ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କୁ ବେନାମୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ କୋର୍ଟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ବିବାଦୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଏକ ବେନାମୀ କାରବାର ବୋଲି ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରମାଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।

