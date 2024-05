(Video) ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଷ୍ଠର ଅଦ୍ଭୂତ ଦୃଶ୍ୟ! ୧୦ ଲକ୍ଷ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରାରେ ଭୀଷଣ ଧମାକା, ESA ଜାରି କଲା ଭିଡିଓ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୟୁରୋପୀୟ ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା (ଏସା)ର ସୋଲାର ଆର୍ବିଟର ମହାକାଶ ଯାନ ନିକଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଷ୍ଠର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଛି । ଉକ୍ତ ଭିଡିଓରୁ ଆମର ତାରାମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ଓ ସରଞ୍ଚନା ବିଷୟରେ ଅନେକ ଗୁଢ଼ ରହସ୍ୟ ବୁଝି ହେଉଛି । ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଷ୍ଠରେ ବିସ୍ତୃତ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି । ଆମର ତାରାମାନଙ୍କର ତଳେ ରହିଥିବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୋରୋନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସେଥିରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଠାରୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସୌର ପଦାର୍ଥ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ କୋରୋନା କ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଇଥାଏ ।

ଏସା ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଭିଡିଓରେ ଆପଣମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଷ୍ଠର ଅଦ୍ଭୂତ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ପାରିବେ । ସାଧାରଣ ଭାବେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ବୃକ୍ଷଲତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଛେଇ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପରି ଏହି ଚମକଦାର କିରଣ ସମାନ ଅଟେ । ଏହି ସୌର କିରଣଗୁଡ଼ିକ ପ୍ଲାଜମାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ତାରାମାନଙ୍କର ମହାକାଶ ଅଂଶରୁ ସେମାନେ ବାହାରି ଆସି ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ରେଖାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାନ୍ତି ।

ଏହି ଗ୍ୟାସ କିରଣଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପିକ୍ୟୁଲ କୁହାଯାଏ । ସେମାନଙ୍କର ଆକାର ସୂର୍ଯ୍ୟର କ୍ରୋମୋସ୍ପିୟର ଠାରୁ ୬୨୧୪ ମାଇଲ ବା ପାଖାପାଖି ୧୦ ହଜାର କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ । ଏସା ମୁତାବକ, ଭିଡିଓରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବା ଚମକିଲା ବସ୍ତୁର ତାପମାତ୍ରା ୧୦ ଲକ୍ଷ ବା ୧ ମିଲିୟନ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ । ବିକିରଣ କେଉଁଠାରୁ ଅବଶୋଷିତ ହୋଇଥାଏ ତାହା ସେହି ଗଭୀର ବସ୍ତୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ । ୨୨ ସେକେଣ୍ଡର ଉକ୍ତ ଭିଡିଓରେ ଏକ ଛୋଟ ବିସ୍ଫୋରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଭିଡିଓରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଛୋଟ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ତାହା ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଏସା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । କୌଣସି ଥଣ୍ଡା ପଦାର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠେ ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ବିଶାଳ ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ବଳ କାରଣରୁ ତାହା ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ିଥାଏ ବୋଲି ତାହା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରେ । ସୋଲାର ପ୍ରୋବ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ଏହି ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ଦୂରତାର ପାଖାପାଖି ଏକତୃତୀୟାଂଶ ଦୂରରେ ରହିଛି ।

