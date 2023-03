RBI Governor: ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ଦି ଇୟରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ଦି ଇୟରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ପୂର୍ବତନ ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଉର୍ଜିତ ପଟେଲଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଶକ୍ତି ଦାସଙ୍କୁ ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ସେ ସଫଳତାର ସହ କରୋନା ମହାମାରୀ, ଋଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ମନ୍ଥରତା ଭଳି ସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିଥିଲେ ।

ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ପବ୍ଲିକେସନ୍ସ ହେଉଛି ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ନୀତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବଜାର ପ୍ରକାଶନ କମ୍ପାନୀ ଯାହା ବିଶ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆର୍ôଥକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରେ । ଏହାପୂର୍ବରୁ ୨୦୧୫ ରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ପୂର୍ବତନ ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରଘୁରାମ ରାଜନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛି । ଏହାର ପୁରସ୍କାର ନୋଟରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ କହିଛି ଯେ ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଜିଡିପି ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ବାର୍ଷିକ ୨୪୦୦ ଡଲାରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଯାହା ୨୦୧୦ ରେ ୧୦୦୦ ଡଲାର ଥିଲା ।

