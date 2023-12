(Video) ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ଏକ ବଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କଲେ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ

ତେଲେଙ୍ଗାନା: ଗୁରୁବାର ଦିନ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳ ତାମିଲିସାଇ ସୌନ୍ଦରରାଜନ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିଥିଲେ। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସେ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ରେଡ୍ଡୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାସଭବନର ସମସ୍ତ କବାଟ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (ପ୍ରଗତି ଭବନ) ସମ୍ମୁଖରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଲୁହା ବ୍ୟାରିକେଡ ହଟାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସୂଚନାନୁସାରେ, ବ୍ୟାରିକେଡ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ବୁଲଡୋଜର, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ଘର ବାହାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।

ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ ଆଜି ଏକ ମହାନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମଲ୍ଲୁ ବି ବିକ୍ରମାର୍କ (ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ), ଏନ. ଉତ୍କଳ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, କୋମାଟେରେଡି ଭେଙ୍କଟା ରେଡ୍ଡୀ, ସି ଦାମୋଦର ରାଜନାରସିମା, ଡି ଶ୍ରୀଧର ବାବୁ, ପଙ୍ଗୁଲେଟି ଶ୍ରୀନିବାସ ରେଡ୍ଡୀ, ପୋନମ ପ୍ରଭାକର, କୋଣ୍ଡା ସୁରେଖା, ଡି ଅନସୁୟା, ତୁମାଲା ନାଗେଶ୍ୱରା ରାଓ ଏବଂ ଜୁପଲ୍ଲୀ କୃଷ୍ଣ ରାଓ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଭିତରେ ଏଠାରେ ଥିବା ଏଲବି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି (ଏଆଇସିସି) ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ, ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରା ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

#WATCH | Hyderabad, Telangana: Iron barricades in front of the Chief Minister’s office (Pragathi Bhavan) are being removed. Earlier during the campaign, Revanth Reddy had said that he would remove it after Congress comes to power.

Revanth Reddy today took oath as Telangana CM… pic.twitter.com/uUUNWdK3rn

