ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ୫୬ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ଆଙ୍କି ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର; ୧୯ ତାରିଖ ବା ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଶ୍ୱକପ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ । ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଠାରେ ଏହି ଐତିହାସିକ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯିବ । ଯାହାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶବାସୀ ଏବେ ଖୁବ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ଦଳର ବିଜୟ କାମନା କରିବା ସହ ସମସ୍ତେ ଦଳକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି ମଧ୍ୟ ନିଜ ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଆଜି ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ସେ ୫୬ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ଏକ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ଆଙ୍କି ଭାରତର ବିଜୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ସେ ୫୦୦ ଷ୍ଟିଲ ବାସନ ସହ ୩୦୦ ବଲ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବାଲୁକା କଳାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିଲା । ସମସ୍ତେ ଏହା ସହ ସେଲ୍ଫି ଉଠାଇ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ନିଜ ନିଜ ତରଫରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

Good Luck #TeamIndia 🇮🇳 for final match #CWC23.

My installation SandArt of 56-ft long World Cup Trophy by using more than 500 steel bowls and 300 balls at Puri beach. #CricketWorldCup @BCCI #INDvAUS pic.twitter.com/gPQI6LYOvh

— Sudarsan Pattnaik (@sudarsansand) November 18, 2023