(Video)ସୋଫାକୁ ବନାଇଲେ ଗାଡ଼ି, ବସି ବୁଲିଲେ ସାରା ସହର: ଭିଡିଓ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ମହିନ୍ଦ୍ରା କହିଲେ…

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆନନ୍ଦ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଅନେକ ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆକ୍ଟିଭ ରହିଥାନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ନିଜର ମନପସନ୍ଦ ଭିଡିଓ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଶେୟାର କରିଥାନ୍ତି । ତେବେ ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ନୂଆ ଆଇଡିଆ ଏବଂ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଥିବା ଭିଡିଓକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶେୟାର କରିଥାନ୍ତି । ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ।

ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ ଗୋଟିଏ ସୋଫାକୁ ଗାଡ଼ି ବନାଇ ସେଥିରେ ବସି ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯୁବକ ଦୁଇ ଜଣ ଅନଲାଇନ ସୋଫା ଅର୍ଡ଼ର କରି ନିଜେ ହିଁ ଏହିପରି ଡିଜାଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ନିଜର ଇଞ୍ଜିନିଅରିଂ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସୋଫାକୁ ଏକ ଯାନରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ସେଥିରେ ବସି ସାରା ସହର ମଧ୍ୟ ବୁଲିଛନ୍ତି ।

Just a fun project? Yes, but look at the passion and engineering effort that went into it. If a country has to become a giant in automobiles, it needs many such ‘garage’ inventors…

Happy driving kids, and I’d like to see the look on the face of the RTO inspector in India, when… pic.twitter.com/sOLXCpebTU

— anand mahindra (@anandmahindra) December 30, 2023