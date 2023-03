ବଡ ଦୁର୍ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତିଲା ! ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ନେପାଳ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ବିମାନ ପରସ୍ପର ଧକ୍କାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନେପାଳରେ ଏୟାର ଟ୍ରାଫିକ୍ ରେ ଏକ ବଡ଼ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଅଳ୍ପକେ ରୋକା ଯାଇପାରିଲା । ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ନେପାଳ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ବିମାନ ପରସ୍ପରର ଅତି ନିକଟତର ହୋଇଥିଲେ। ଯଦି ଉଭୟ ବିମାନର ପାଇଲଟମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଉଭୟ ବିମାନ ପରସ୍ପର ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ଏୟାର ଟ୍ରାଫିକ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଏହି ଅବହେଳାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନେପାଳର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପ୍ରାଧିକରଣ ଏହି ତିନିଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ।

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳର ଏହି ଘଟଣା । ନେପାଳ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ବିମାନ ଏୟାରବସ୍ ଏ -୩୨୦ କୁଆଲାଲୁମ୍ପୁରରୁ କାଠମାଣ୍ଡୁରୁ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ କାଠମାଣ୍ଡୁକୁ ଯାଉଥିଲା। ଉଭୟ ବିମାନ ଆକାଶରେ ପରସ୍ପର ସହ ଧକ୍କା ହେବାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ୧୯,୦୦୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରୁ ଅବତରଣ କରୁଥିବାବେଳେ ନେପାଳ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ବିମାନ ସେତେବେଳେ ୧୫,୦୦୦ ଫୁଟରେ ଉଡୁଥିଲା। ରାଡାରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଯେ ଉଭୟ ବିମାନ ବହୁତ ନିକଟତର ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ନେପାଳ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ବିମାନକୁ ତୁରନ୍ତ ୭୦୦୦ ଫୁଟ ତଳକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ।

Air Traffic Controllers (ATCs) of Tribhuvan International Airport involved in traffic conflict incident (between Air India and Nepal Airlines on 24th March 2023) have been removed from active control position until further notice. pic.twitter.com/enxd0WrteZ

— Civil Aviation Authority of Nepal (@hello_CAANepal) March 26, 2023