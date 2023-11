(Video) ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିନଥିବେ ଏପରି ଭିଡିଓ! ଗୋଟିଏ ପୁଅ ପାଇଁ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ, ହେଲେ..

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରତିଦିନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କିଛି ନା କିଛି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। କେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୁଏ ତ କେତେବେଳେ ବସ୍‌ରେ ସିଟ୍ ପାଇଁ ଲଢେଇ ଲାଗୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ବେଳେବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କିଛି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିଭା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଆପଣ ହୁଏତ ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ କେବେ ଦେଖି ନଥିବେ। ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଦାବି ହେଉଛି ଯେ, ଗୋଟିଏ ପୁଅ ପାଇଁ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଝଗଡା ହୋଇଥିଲା।

ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କେରଳର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। କିଛି କଲେଜ ଛାତ୍ର ଭିଡିଓରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ, ଦୁଇ ଝିଅ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୁକ୍ତି ଏତେ ବଢି ଯାଉଛି ଯେ, ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଉଭୟ ଝିଅ ପରସ୍ପରର କେଶ ଟାଣିବା ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ପିଟୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି।ଏହି ସମୟରେ, ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବାଳକମାନେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେପରି ଏହା ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଖେଳ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

ଏହି ଭିଡିଓ ମାଇକ୍ରୋ ବ୍ଲଗିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ @gharkekalesh ନାମକ ଏକ ପେଜ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ଭିଡିଓ ସହିତ ଥିବା କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ, କେରଳର ଏକ କଲେଜ ନିକଟରେ ଜଣେ ବାଳକକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ୭,୬୯୮ ଲୋକ ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପରେ ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ଲେଖିଛନ୍ତି – ସେ ବହୁତ ମନ୍ଦ ବାଳକ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ଲେଖିଛନ୍ତି – କେବଳ ପୁଅମାନେ କାହିଁକି ମଜା କରିବା ଉଚିତ୍? ତୃତୀୟ ଉପଭୋକ୍ତା ଲେଖିଛନ୍ତି – ଏହାକୁ ମାସର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅସୁବିଧା ଘୋଷିତ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।

