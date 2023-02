(Video) ଭାରତୀୟ ଯୁବକଙ୍କ ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ: ପେଟରେ ୫୨୮ କେଜି ପଥର ରଖି ଭାଙ୍ଗିଲେ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅନେକ ସମୟରେ ଆଜିର ମଣିଷମାନେ କିଛି ଅଦ୍ଭୂତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଚମକାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି । ତେବେ ନିକଟରେ ଦୁଇଜଣ ଭାରତୀୟ ଯୁବକ ଏଭଳି କିଛି ଦୁଃସାହିସିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି । ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ନିଜ ପେଟ ଉପରେ ୫୦୦ରୁ ଅଧିକ କେଜି ବିଶିଷ୍ଟ ପଥର ରଖିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକ ଉକ୍ତ ପଥରକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ । ଏହାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।

New record: Heaviest concrete block break on a bed of nails sandwich (male) – 528 kilograms by Vispy Kharadi and Sahil Khan (India) 🔨 pic.twitter.com/jfKKbPVrp4

— Guinness World Records (@GWR) February 10, 2023