କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ନୂଆ ବିଲ୍: ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ, ଆମାଜନ ପ୍ରାଇମ, ଡିସନେ + ହଟଷ୍ଟାର ପରି OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସମେତ ପ୍ରସାରଣ ସେବାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ନୂଆ ବିଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ବିଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଫଳରେ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ, ଆମାଜନ ପ୍ରାଇମ, ଡିସନେ + ହଟଷ୍ଟାର ପରି ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ । ଥରେ ଏହି ବିଲ୍ ପାସ ହେଲା ପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ ।

କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ‘ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଙ୍ଗ ବିଜିନେସ’ ଓ ‘ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଲିଭିଙ୍ଗ’ ଭିଜନକୁ ସେଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରସାରଣ ସେକ୍ଟରର ଫ୍ରେମୱାର୍କକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରସାରଣ ସେବା (ରେଗୁଲେସନ) ବିଲକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ‘ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଙ୍ଗ ବିଜିନେସ’ ଓ ‘ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଲିଭିଙ୍ଗ’ ଭିଜନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରସାରଣ ସେବା (ରେଗୁଲେସନ) ବିଲକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ । ଏହି ପ୍ରମୁଖ ନିୟମ ଆମର ପ୍ରସାରଣ କ୍ଷେତ୍ରର ନିୟାମକ ଢାଞ୍ଚାକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିଥାଏ । ଏଥିସହିତ ତାହା ପୁରୁଣା ଆକ୍ଟ, ନିୟମ ଓ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସକୁ ଏକୀକୃତ, ଭବିଷ୍ୟତ-କେନ୍ଦ୍ରିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବଦଳାଇଥାଏ । ଏନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସ’ରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଶେୟାର କରିଛନ୍ତି । ନୂଆ ଆଇନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଦିଗ ଭାବେ ‘କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଇଭାଲୁଏସନ କମିଟି’ ଗଠନ କରାଯିବ । ଏଥିସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆନ୍ତଃ-ବିଭାଗୀୟ କମିଟିକୁ ‘ପ୍ରସାରଣ ପରାମର୍ଶଦାତା ପରିଷଦ’ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିବା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ।

Advancing the Honorable Prime Minister's vision for 'Ease of Doing Business' and 'Ease of Living,' we're proud to introduce the draft Broadcasting Services (Regulation) Bill.

This pivotal legislation modernizes our broadcasting sector's regulatory framework, replacing outdated…

— Anurag Thakur (@ianuragthakur) November 10, 2023