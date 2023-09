News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରାୟ ହୋଟେଲମାନଙ୍କରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ ଏଠାରେ ଶୁଦ୍ଧ ଭୋଜନ ମିଳୁଛି ବୋଲି । ଘରେ ବି ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି ସଫାସୁତୁରା ହୋଇଥିବା ହୋଟେଲରେ ସର୍ବଦା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବୁ । କିନ୍ତୁ ଆମେ ସିନା ବାହାରର ସଫା ସୁତୁରା ଦେଖି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ବେଳେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ତାହା ତ ଆମେ ଜାଣି ପାରି ନ ଥାଉ । ଏଠାରେ ଆମେ ଏପରି ଏକ ଘଟଣାର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବୁ ଯାହା ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ହୋସ୍ ଉଡିଗଲା ଭଳି ଲାଗିବ । ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଜୋରଦାର ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି । ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଡରେ ଆଳୁକୁ ଚକଟୁଛନ୍ତି । ଏହି ଚକଟା ଆଳୁ ତରକାରୀ ହୋଇ ଖାଦ୍ୟ ଥାଳିରେ ଆସି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ।

Footage of mess food being prepared at O.P Jindal Global University Sonipath, Haryana has gone viral. Students are traumatized by the video, which shows unhygienic conditions and questionable food safety practices. pic.twitter.com/aXxZ2RNHSN

— AstroHealerPritam 𝕏 🇮🇳 (@AstroHealerPrit) August 29, 2023